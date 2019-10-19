MEDAŞ, KONİF'de yerini aldı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 5. Konya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında (KONİF) işveren ve iş arayanlarla buluştu.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Müze Binasında 1718 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5. KONİF’de Konyalı bir çok firma stant açtı. MEDAŞ, bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan fuara, “Yarınları Aydınlatmak İçin Yıldızlarımızı Arıyoruz” teması ile katıldı. Şirket bünyesinde birçok gence istihdam sağlayan MEDAŞ, yeni istihdamlar için yerini aldı. İş ve staj başvuruları bilgilendirme broşüründe yer alan QR kod ile açılan “MEDAŞ Kariyer” sayfasından alınarak ziyaretçilere kolaylık sağlandı.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, İşKur İl Müdürü Emrah Keleş ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçekleşen fuar açılışı sonrasında, protokol ve davetliler MEDAŞ standına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

KONYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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