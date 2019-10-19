Konyaspor, şut ve gol çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman topla oynanan oyun, çabukluk hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Şut ve gol çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçları ile sona erdi.

TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK

Öte yandan, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç günü taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetimimizin pazartesi akşamı aldığı karar gereği Yeni Malatyaspor maçında ay yıldızlı bayrağımız dağıtılacaktır. Sezon sonu hedeflerimize ulaşmak ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte asker selamıyla okumak için tüm Konyalıları bu önemli karşılaşmaya davet ediyoruz" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

KONYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.