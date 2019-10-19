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Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Anıt meydanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, 19 Ekim 2015 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve 64. hükümetin imzasıyla Türkiye’de kutlanmaya başlayan Muhtarlar Günü’nün 5’inci yılı olduğunu söyledi. Demokrasinin temel taşları olduklarını ifade eden Metli, bu günü armağan etmesinden dolayı Cumhurbaşkanına meslektaşları adına teşekkürlerini iletti.
Muhtarlar olarak halkın hizmetkarı olduklarını aktaran Metli, “Halkın hizmetinde olmaktan onur ve büyük mutluluk duyuyoruz. Barış Pınarı Harekatında şehit düşen ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Görev süresi içerisinde bugüne kadar vefat eden muhtarlarımıza da Cenabı Hak’tan rahmet, ailelerine başsağlığı temenni ediyorum. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm protokol mensuplarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programa Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Vekili İsmail Boru, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarlarıyla davetliler katıldı.

KONYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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