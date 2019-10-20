Konya’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirAkseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. yönetimindeki 42 FMV 17 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir’den Akseki yönüne seyir halindeyken Huğlu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi H.K. adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:56

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