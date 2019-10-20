Konya Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle ve önemli yazarların söyleşileriyle devam ediyor.

Selçuklu Kongre Merkezinde devam eden Konya Kitap Günleri Konyalılar tarafından ilgiyle takip edilirken birbirinden önemli isimler de okuyucularıyla buluşuyor. Kitap Günlerine katılan GazeteciYazar Turgay Güler, batılı güçlerin Türkiye’yi tarih sahnesinden silmek istediğini belirtti. Gezi olaylarında başlatılan ve devam eden süreçte Suriye’nin güneyinde bir terör devleti kurdurulmak istendiğini ifade eden Güler, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatını başlattığında Avrupa devletleri bize parmak sallamaya başladı. Bize bir Yavuz lazımdı. Bize bir Fatih lazımdı, bize bir Süleyman lazımdı. Allah Anadolu’nun dualarına bize bir Tayyip Erdoğan verdi. Eğer Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı bu ülke paramparça edilmişti. O yüzden nefret ediyorlar” dedi. Söyleşiye katılan Mehmet Çelik ise Türkiye’nin kurulduğu günden bugüne ilk defa son 56 yıldır bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade ederek, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla birlikte ABD’nin Ortadoğu’daki 52. eyaleti olmaktan kurtularak, bugün artık bağımsız bir ülke konumuna geldiğini söyledi.



Birbirinden önemli yazarlar okuyucularıyla buluşuyor

Konya Kitap Günleri’nin ilk gününde; Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdurrahman Dilipak, Senai Demirci, Necla Tammy Kepler, Hüseyin Muşmal, Ahmet Güner Sayar, Melahat Ürkmez, Ali Erhan Kavaklı, Serdar Hüseyin Yıldırım ve Yusuf Samet Çakır söyleşiler gerçekleştirirken, yazarlar düzenlenen imza günlerinde okuyucularıyla buluştu. Kitap Günleri’nin ikinci gününde ise; Erol Göka, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman, Mehmet Doğan, Zuhal Ay, Adem Çaylak, Yelda Kırçuval, M. Lüfti ArslanMurat Kaya, Ahmet Turgut, Mehmet BoyrazFatih Bayhan Selma Argon, Ali Akpınar, Mehmet Azimli, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Ali Gültekin, Şermin Yaşar, Hayat Nur Artıran, Esin Çelebi Bayru, Tolga Akpınar ve Mahmut Topbaşlı, Cemalettin Karahan, Çetin Oranlı, Perihan Akçay, Metin Tenker, Mehmet Kırış, Mert Aslan, Cemil Paslı, Emel Kocaoğlu, Aysel Zeynep, Mustafa Koçak ve Murat Bulut okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladılar. Ayrıca Konya Kitap Günleri kapsamında; Saffet Köse, Burhan İşleyen, Ekrem Demirli, Mehmet Akgül ve Necdet Subaşı da “Türkiye’de Dini Hayat ve Dindarlık Algısı” isimli bir söyleşi gerçekleştirerek okuyucularıyla bir araya geldiler. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yoğun katılımla devam eden Kitap Günleri’ni ziyaret ederek kitapseverlerle buluştular.



Birbirinden eğlenceli atölye etkinlikleri düzenleniyor

Konya Kitap Günleri bu sene farklı etkinliklere de sahne oluyor. Atölye çalışmalarının ilgi çektiği etkinlikte, yapılan el emeği göz nuru eserler Konyalıların beğenisine sunuluyor. Atölye çalışmalarında Ebru Sanatı, Name Dokuma, Kağıt Yapım, Canlıların Dünyası, Piksellerle Kitap Ayracı, Çocuklar için Yazarlık Atölyesi, Belh Tema Tohum Müzesi, Nişabur Kağıt Yapımİmza Robotu Kitap Kapağındaki Mozaik gibi atölye çalışmaları da ilgiyle takip ediliyor. 250 yayınevi ve 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 10.00 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

KONYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:14

YATSI 19:30

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