Moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, moloz döktüğü sırada devrilen kamyonun altında kalan sürücü Osman Sezgin (55) hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi Doğandere mevkisinde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin inşaat işlerini yürüten taşeron firmada kamyon şoförü olan Osman Sezgin, 42 DVZ 16 plakalı kamyonla moloz döktüğü sırada, araç devrildi. Sezgin, devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Osman Sezgin'in cansız bedeni kamyonun altından çıkarılıp otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.