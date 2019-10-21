Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor’un 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyasor atağında, ceza sahası içine açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Skubic’in hatalı pası sonrasında topla buluşan Robin’in şutu ağlara gitti. 02

60. dakikada gelişen kontra atakta orta alanda topla buluşan Ömer Ali topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunu kaleci Farnolle çeldi.

66. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Konyaspor’da, topa sahip olan Jevtovic’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Farnolle son anda çıkardı.

81. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan’ın ceza sahası içine yaptığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Mitchell’in şutu az farkla dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Serkan ?, Skubic x, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3 xx), Jevtovic xx, Jonsson xx (Amir dk. 87 ?), Shengelia x (Daci dk. 69 x), Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya xx

Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Ali Çamdalı, Ferhat,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Sakıp xx, Robin xx, Acquah xx, Marques xxx (Koullassa Bifouma dk. 75 x), Mitchell xx (Ahmed dk. 87 ?), Fofana xx (Gökhan dk. 69 x), Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Meza, Özer, Rahman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Marques (dk. 4), Robin (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Chebake (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

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