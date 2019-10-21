İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kaleci Serkan Kırıntılı'nın maçın ilk dakikasında kırmızı kartla oyuncu kalmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi. Kocaman, ''Uzun zamandır spor hayatımda görmediğim bir durumla karşılaştım. Sıkıntılı bir başlangıç oldu. En kötülerden bir tanesiydi" dedi.

İttifak Holding Konyaspor'un sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, kaleci Serkan Kırıntılı'nın maçın ilk dakikasında gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. Serkan Kırıntılı'nın ciddi bir hata yaptığını belirten Kocaman, şöyle konuştu: "Üstteki pozisyonu korumaya çalışacağımız ve bir taraftan da arkamızdaki takımlarla yavaş yavaş puanı açacağımız bir maçtı. Uzun zamandır spor hayatımda görmediğim bir durumla karşılaştım. Sıkıntılı bir başlangıç oldu. En kötülerden bir tanesiydi. Daha santra ile beraber 25-30 saniyede gelen bir top. Ciddi bir hata. Şundan dolayı ciddi bir hata; yıllarca futbol oynadım, boş kaleye atamadım. Bir sürü hatalar yaptım. Bu oyun hatalar oyunu. Ancak Serkan seviyesindeki bir oyuncunun, biz son iki maçta hep geriye düştük ama hepsini çevirdik. Olabilir bir zamanlama hatası. Bırak girsin. Atabiliyorsa atsın. Sonra golle başlarız, yapabilirsek, becerebilirsek çeviririz. Çevrimezsek, hatalarımızı konuşuruz ama olabilecek en zor şeylerden bir tanesi oldu. Fakat buna rağmen, güçlü görüntümüzü sahaya yerleştirdik. 10 kişi olmamıza rağmen oyunun kontrolünü yaptık. Savunma arkasına geçmeye çalıştık. Rakibimizin arkasına geçmeye çalıştık. Enerjimiz yettiği yere kadar bunu yaptık.''

SERGEN YALÇIN: ŞOK EDEN BİR DURUM OLUŞTU

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şok olduklarını belirtti. Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Çok sert bir maç olacağı belliydi maçtan önce ama oyunun 1'inci dakikasında beklemediğimiz bir durum oluştu. Hem tribünleri, hem bizi, hem oyuncuları şok eden bir durum oluştu. Serkan'ın atılması ve rakibin 10 kişi kalıp golün gelmesi, maçı bizim açımızdan daha kolay hale getirdi. Özellikle ilk yarı oynanan oyundan çok memnun değilim. 10 kişiye karşı çok daha önce ve etkili olmamız gerekirdi. Bu şok biraz takımın üzerinde, bizde de kenarda şok etkisi yarattı. Enteresan bir durum bu. Onun için devre arasında oyuncularımla biraz konuşmak zorunda kaldık. Sert bir konuşma oldu. 10 kişi oynanan bir oyunda, önde olmamız gerek. baskı yapmamız gerek. Rakip eksik, mutlaka 2'nci golü bulmamız gerekiyor. Rakip çok koşan bir takım. 90 dakika 10 kişi oynamak kolay değil, onlar da ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

Her maçı almak istediklerini belirten Yalçın, ligin ilk 8 sırasında yer almak istediklerini ve bunun için de gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aykut Kocaman'ın açıklamaları

Sergen Yalçın'ın açıklamaları



KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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