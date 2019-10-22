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MEDAŞ Sanat Galerisi’nde ‘Soyut İzler’ resim sergisi

İHA

Konya'da kültür sanat çalışmalarına büyük destek veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını Zülal Şakalak'a açtı.

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde ‘Soyut İzler’ resim sergisi

Konya’da kültür sanat çalışmalarına büyük destek veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) sanat galerisinin kapılarını Zülal Şakalak’a açtı.
MEDAŞ Sanat Galerisinde Zülal Şakalak’ın ‘Soyut İzler’ sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sergide 2015 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Zülal Şakalak’ın tabloları sanatseverlerle buluştu. Çalışmalar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Toplam 51 bulunduğu beğeniye çıktı sergi 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

KONYA

22 Ekim 2019 Salı

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