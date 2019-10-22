Başkan Kılca, sanayi bölgelerindeki yol asfaltlama çalışmalarını inceledi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sürdürdüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu yıl Karatay’da “Altyapısı tamamlanan asfaltsız yer kalmayacak” hedefiyle yola çıkan ve 150 bin ton asfalt dökeceklerini açıklayan Karatay Belediyesi, bu amaçla başlatılan çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, söz konusu hedefin hayata geçmesi kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Caddesindeki yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Başkan Kılca, sık sık mahalleleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldiklerini hem taleplerini alarak hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Başkan Kılca, “Tabii bu arada da ziyaret ettiğimiz yerlerde belediyemizin yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Fevzi Çakmak Mahallemizdeki Medcezir Caddesinde de Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin asfaltlama çalışmasını inceledik. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Karatay’ı bırakabilmek. Karatay’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hemşehrilerimizin hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Karatay Belediyesi olarak bu yıl asfaltlama ile ilgili 150 bin ton asfalt dökme hedefini koymuştuk. Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik de adım adım yaklaşıyoruz. Bu vesileyle yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın teri döken personellerimizi yürekten kutluyor, kendilerine Rabbimden kolaylıklar diliyorum. İlçemizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklerle ve güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

KONYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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