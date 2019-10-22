Konya, Kitap Günleri’nde buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri’nde gerçekleştirilen söyleşiler, imza günleri ve atölye çalışmaları kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri, yoğun katılımla devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde açıldığı günden bu yana Konyalıların buluşma noktası haline gelen Kitap Günleri’nde her gün onlarca yazar okuyucuyla buluşuyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları günün geç saatlerine kadar devam ediyor. Konya’nın kültür hayatına katkı sağlayan Konya Kitap Günleri’nde Türkiye’nin önemli isimleri tarafından düzenlenen söyleşilere katılan kitapseverler önemli konuları dinleme fırsatı buluyor. Kitap Günleri’nin dördüncü gününde Konyalılarla buluşan yazar Bekir Develi’nin söyleşisine katılım yoğun oldu. Develi, son yıllarda artan sosyal medya kullanımı, sinema sektörü gibi konularda dinleyicilerine hitap etti. Kitap Günleri’ne katılan bir diğer yazar Alişan Kapaklıkaya da “Asla Vazgeçmedim” adlı söyleşiyle Konyalı okurlarıyla buluştu. Konya Kitap Günleri’nin dördüncü günün yazarlar Mevlana İdris, Ahmet Melih Karauğuz, Serdar Yeşilyurt, Abdurrahim Küçük, Yaşar Yıltan, Hatice Altunay, Caner Arabacı, Ayşe Ünüvar, Bekir Şahin, Ufuk Tufan, Mustafa Özçelik, Gülşen Ünüvar Yaşar gerçekleştirilen söyleşilerde okurlarıyla buluştu. Yazarlar; Mehmet Kırış, Mustafa Koçak, İbrahim Günay, Ali Saçıkara, Ümit Aktaş ve Recep Kayalı da imza günlerinde okurlarının kitaplarını imzaladı. 250 yayınevi ve 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 10.00 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

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