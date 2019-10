Meram’da vatandaşlar belediye başkanına bir tuş kadar yakın

Hizmet kalitesini her geçen gün artıran “Bizim Meram Masası” meram.bel.tr adresine yeni eklenen arayüz sayesinde vatandaşlar; istek, şikayet, beklentilerini direk Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ya da ilgili müdüre bildirebiliyorlar.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana binlerce Meramlının istek, talep, beklenti ve şikayetine yanıt veren ‘Meram Belediyesi Bizim Meram Masası’ her geçen gün kendini yenileyerek hizmetlerine devam ediyor. Meram Belediyesi internet sitesi meram.bel.tr adresinin arayüzünde yapılan değişiklikle vatandaşlar, istek, şikayet, beklentilerini direk Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ya da ilgili müdürlüklere bildirebilecek. Bunun yanı sıra Meramlılar, iyi ki doğdun bebek bildirimlerini ve memnuniyetlerini de kolaylıkla iletebilecekler.



“Şehri imar ederken gönülleri ihmal etmiyoruz"

Belediye olarak verdikleri hizmet kalitesini her geçen gün artırma gayretinde olduklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmeti vatandaşların derdine derman olmak adına 7 güne ve 24 saate yayan bir anlayışta olduklarını kaydetti. Bu amaçla belediyecilik tecrübelerini ve birikimlerini daima zenginleştirdiklerini ve geliştirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Biz, tüm hayatlarını, şehrine ve ülkesine samimiyetle hizmet ederek geçiren kadrolarız. Bu yolda başkanlığını yürüttüğümüz şehirlerde ve ülkemizde büyük hizmetler tesis ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Şehirleri inşa ederken, vatandaşlarımızdan bir an olsun ayrı düşmedik, her an onlarla iç içeydik. Bu beraberliği pekiştirmek, aramızdaki köprüleri sağlamlaştırmak adına tüm imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Bu imkanlardan biri de teknoloji. İşte internet adresine eklenen bu özellikle vatandaşlarımız, belediye hizmet binamıza gelmeden, telefon açma gereği hissetmeden bana ve diğer ekip arkadaşlarıma kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmet kalitemizi artırmak için bir an bile durmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir şehri baştan sona yeniden inşa edebilirsiniz ancak bir gönüllere giremedikten sonra hizmetinizin pek ehemmiyeti kalmayacaktır. İşte biz şehri imar ederken gönülleri de imar etmenin çabasındayız. Bunun için her vatandaşın bana kolaylıkla ulaşabilmesi ve derdini anlatabilmesi için ben daima bekliyor olacağım” diye konuştu.

KONYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.