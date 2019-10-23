Ereğli Belediyesinden hastane yoluna sıcak asfalt

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla ilçede konforlu ulaşımın sağlanması için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatlarıyla ilçede konforlu ulaşımın sağlanması için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Çömlekçi Mahallesindeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Toros Mahallesi Hastane Yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, “Şehrimize hizmet noktasında mazeretlerin ardına sığınmadan Türkiye’de belediyecilik anlamında olumlu örnekleri çoğaltmak, inşa edeceğimiz eserlerle Ereğli’nin huzur ve refahı tesis etmiş bir şehir haline gelmesi amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Ardına sığınacak bahanemiz olmadığı gibi Ereğli için hizmet noktasında kaybedecek zamanımız da yok. Bu çerçevede hemşehrilerimizin konforlu ulaşımı, şehrin çehresinin değişerek güzelleşmesi adına yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yanı sıra asfaltlama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” dedi.



“Ereğli’nin ihmal edilmişliklerini gidereceğiz”

Ereğli’deki tüm ihmal edilmişlikleri ortadan kaldırmak gibi bir hedeflerinin olduğunu ifade eden Başkan Oprukçu, “Şehrin gelecek yüz yılını inşa ederken hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında yaşamalarını tesis etmek gibi önemli bir vazifemiz ve hatta mecburiyetimiz olduğunun idraki ile ilçedeki problem niteliği taşıyan yolların hemşehrilerimizin hizmetine uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. Ereğlili hemşerilerimizin gönlü rahat olsun, sevdası Ereğli olan cumhuriyetin kurucu ilkelerine sadık ve cumhuriyetin ancak kalıcı eserlerle yüceltileceğine inanmış bir memleket evladı olarak vakfedilmiş ömrü şerefle ve Ereğli’ye hizmetle tamamlamaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

KONYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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