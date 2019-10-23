20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir kişi tarafından beslenip, satıldığı belirlenen 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, tedavileri sonrası doğaya salındı. Flamingoları satmaya çalışan kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Ereğli ilçesinde yaşayan bir kişinin yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi. İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip, satan kişi hakkında ise 4915 sayılı 'kara avcılığı kanununa' muhalefetten idari işlem yapıldığı belirtildi.

KONYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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