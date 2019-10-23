Başkan Çiğdem, esnafla bir araya geldi

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, esnafı ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti. Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmaların da istişare edildiği ziyaretlerinde esnafların talep ve sorunlarını da dinledi.

Başkan Çiğdem, Hüyük’te belediye olarak ilçeye hizmet ederken toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulundurmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Esnaflarımız da düşünce ve görüşlerinden istifade ettiğimiz çok önem verdiğimiz kesimler arasında yer alıyor. Özellikle, ilçemiz merkezinde esnaflarımızla istişare ederek, onların da görüş ve fikirlerini alarak yapacağımız, yürüteceğimiz çalışmalara yön veriyoruz. Esnaflarımızla ziyaretimizde, ilçemize dair gündemdeki konuların yanı sıra, belediye olarak devam eden ve planlanan proje ve çalışmalarımıza ilişkin paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu anlamda esnaflarımızla zaman zaman yaptığımız ziyaretlerle bir araya geliyor, onları dinliyor, varsa sorunlarına da çözüm bulma noktasında ilgili birimlerimize gerekli talimatları veriyoruz” dedi.

KONYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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