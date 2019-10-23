Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde binmek istediği traktörün tekerine çarparak yere düşen 5 yaşındaki çocuk, traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kulu'ya bağlı Bahadırlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A.'nın kullandığı traktöre binmek isteyen 5 yaşındaki Ramazan İ.A., traktörün arka tekerine çarparak yere düştü. Bu sırada hareket halindeki traktörün tekeri küçük çocuğunun başının üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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