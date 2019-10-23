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Başkan Altay: “Ülkemizin tecrübelerini gönül coğrafyamıza aktarıyoruz”

İHA

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde düzenlenen TDBB Üye Belediyeler Toplantısı ile Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Başkan Altay: “Ülkemizin tecrübelerini gönül coğrafyamıza aktarıyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde düzenlenen TDBB Üye Belediyeler Toplantısı ile Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
TDBB Üye Belediyeler Toplantısı ile Yönetim Kurulu Toplantısı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde gerçekleştirildi. TDBB Üye Belediyeler Toplantısı’na KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile üye belediyelerin başkanlarının yanı sıra; Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan yerel yönetim temsilcileri katıldı. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, toplantının birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yerel yönetimleri güçlendirmeye vesile olmasını diledi.

"TDBB'nin derin tecrübeleri var"
KKTC İçişleri Bakanı Baybars ise, TDBB'nin Yönetim Kurulu Toplantısının KKTC'de gerçekleştirilmesinin hem yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem de Türk dünyası arasındaki sarsılmaz bağların güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Baybars, “Türk dünyası arasında bulunan mevcut kültürel, tarihi bağlar gerçekten sarsılmazdır ve Türk dünyasının ortak çıkarları, hep bir arada dayanışma ve yardımlaşmayı gerektirir. Özellikle yerel yönetimler konusunda TDBB'nin derin tecrübeleri olduğu hepimizin malumudur” dedi.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı ise Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile yapıldı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik olarak yeni yönetimin ilk toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bir Türk devleti geleneğidir. Biz de geleneğe uygun olarak burada belediye başkanlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye ile Kıbrıs’ı ayrı tutmak mümkün değildir. Her türlü davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanındayız. Birlikte inşallah tüm dünyaya örnek işler yapacağız. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’na desteğinden dolayı KKTC Hükümeti’ne teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu tek uluslararası belediye birliği
TDBB’nin Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan belediyelerle ortak kültürel ve tarihi miras ekseninde çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Belediyeler arasında irtibatı artırmak, kültürel mirasa sahip çıkmak, belediyelerimizin programlarını istişare etmek, belediyecilik ve şehir yönetimi konusunda yeni öneriler geliştirmek ve istişare etmek için çalışmalar yapıyoruz. TDBB’nin bir özelliği de yönetim kurulunda Türkiye dahil 11 ülkenin temsil ediliyor olmasıdır. Bugün 6 ülke ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. TDBB, Türkiye’nin sahip olduğu tek uluslararası belediye birliğidir. Özellikle kardeş belediyeler konusunda yeni kardeşlik ilişkilerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve özellikle son 15 yılda oluşan belediye birikiminin gönül coğrafyamızdaki belediyelere aktarımı konusunda tecrübe paylaşımı programları yapıyoruz. Türkiye’nin öncülüğünde bölge coğrafyamızdaki şehirlerin gelişmesine çok önemli katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin edindiği tecrübeleri gönül coğrafyamıza aktarıyoruz” diye konuştu.

"Belediyelerimizin tecrübelerini ülkelerle paylaşıyoruz"
Türkiye’nin özellikle son 15 yılda belediyeler alanında elde ettiği önemli birikimi üye belediyelere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Üye belediyelerimizdeki belediye çalışanlarının Türkiye’de konusunda öne çıkmış belediyelerde eğitim alması TDBB öncülüğünde gerçekleşiyor. Buradaki amaç Türkiye’deki gelişmişliğin, belediyecilik ruhunun tüm bölgede insanların faydasına sunulmasıdır” ifadelerini kullandı.

TDBB’nin çalışmalarını gururla takip ediyoruz"
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TDBB’nin yeni yönetiminin ilk toplantısının KKTC’de yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, “TDBB’nin faaliyetlerini büyük bir gururla ve iftiharla takip ediyoruz. Gönül coğrafyamızdaki tüm belediyelerin bağlarını güçlendirmeleri en büyük temennimiz” dedi.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, TDBB’nin kurulduğu günden beri her seçim döneminden sonra ilk toplantısını KKTC’de yapmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Bunun için hepinize teşekkür ediyor, yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. KKTC’deki belediye başkanlarımızı içinize alarak onlara moral verdiniz ve belediyelerimizin vizyonlarının gelişmesine büyük katkı yaptınız” diye konuştu.

KONYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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