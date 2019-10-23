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Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen 'Yerel Yönetimler' dersi için geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı.

Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen ‘Yerel Yönetimler’ dersi için geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı.
Öğrencilere ziyaretlerinde ilk olarak Meram Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, teknik bilgiler verdi. Belediyelerin hizmet yapılanmasını anlatan Başkan Yardımcısı Gül’ün ardından Meram Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Tutar, gençlik meclisinin çalışmaları ve işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi ve çok geniş yelpazede hizmet veren gençlik meclisinin çalışmaları için öğrencileri davet etti. Daha sonra söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, gençlere, belediye meclisi ve encümeninin görev ve çalışmalarından belediyelerin ‘Yeni Büyükşehir Yasasının’ ardından oluşan yapılanmalarına, gelir kaynaklarından belediye kanununun çerçevesine, sorumluluklarına ve temayüllere kadar geniş bir yelpazede belediyeciliği anlattı. Başkan Kavuş ayrıca, uzun yıllar boyunca belediyecilik hizmetinde bulunmuş biri olarak yerel yönetim tecrübelerini de öğrencilerle paylaştı.

“Gençlerle buluşmak bizler için de kazanç oluyor”
Başkan Kavuş, Belediyenin Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet ederek onlara öğretim ve meslek hayatları için tavsiyelerde de bulundu. Gençlerin artık, hangi mesleği seçerse seçsin o alanda en iyi olma zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Başkan Kavuş, gerek bireylerin gerekse ülkelerin ancak bu sayede dünya ile rekabet edebileceğinin altını çizdi. Gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Gençlerle bir araya gelmek tecrübelerimizi aktarmanın yanında bizler için de bir kazanç oluyor. Sizler, hızla değişen, gelişen dünyayı çok daha yakından takip edebiliyorsunuz. Bu sebeple sizlerle her buluşmamız bizim için de yeni ufuklar kazanmak anlamı taşıyor bizler için” diye konuştu.

“Bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyacak olanlar sizlersiniz”
Son 1516 yıl içinde Türkiye’nin büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Başkan Kavuş, bu kazanımları koruyacak ve daha ileriye taşıyacakların ise gençler olduğunu iade etti. Bugünkü üniversite gençliğinin Türkiye’nin geldiği yokluk günlerini hiç görmedikleri için eski Türkiye’yi tahayyül bile edemediklerini ve bu sebeple kazanımların korunmasının ne denli önemli olduğunu tam anlamıyla idrak edemediklerini belirten Başkan Kavuş, “Dünyanın diğer ülkeleri, gelişme basamaklarını en iyimser ihtimalle birer birer çıkarken, Türkiye üçer, beşer onar çıktı bu basamakları. Bugün geldiğimiz nokta düşünüldüğünde geleceğimizin çok daha güzel olacağına güvenimiz de tam, özgüvenimiz de” dedi.
Dersin ardından Başkan Kavuş öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler daha sonra Meram Belediyesinin müdürlüklerini gezerek her birim hakkında detaylı bilgi aldı.

KONYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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