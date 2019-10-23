Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11´in de forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Paolo Hurtado´nun da tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5´e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

KONYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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