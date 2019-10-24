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Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

DHA

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, bir kısmı çürüyen sağ el parmaklarına dolgu yapılarak alınan parmak izi taraması sonucu Afganistan uyruklu Davud Mullahim (41) olduğu tespit edildi. Göğüs bölgesine aldığı iki kesici alet darbesi sonucu öldüğü saptanan Mullahim'in, iç çamaşırları ile gömüldüğü, kıyafetlerinin de poşetle yanına bırakıldığı öğrenildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, bir kısmı çürüyen sağ el parmaklarına dolgu yapılarak alınan parmak izi taraması sonucu Afganistan uyruklu Davud Mullahim (41) olduğu tespit edildi. Göğüs bölgesine aldığı iki kesici alet darbesi sonucu öldüğü saptanan Mullahim'in, iç çamaşırları ile gömüldüğü, kıyafetlerinin de poşetle yanına bırakıldığı öğrenildi.
Olay, 12 Ekim'de ilçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde bulunan göl tabanında meydana geldi. Bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedini görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, büyük kısmının içürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleride çalışma başlattı. Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve büyük kısmı çürüyen cesetin sağ el iki parmağına parmak izi alınabilmesi için özel dolgu işlemi uygulandı. Yapılan dolgu işlemi sonucu cesetten alınan parmak izleri sistemde karşılaştırıldı. Parmak izi taraması sonucu cesedi bulunan kişinin, 1 yıl önce ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu Davud Mullahim olduğu tespit edildi.
İÇ ÇAMAŞIRLARI İLE GÖMÜLMÜŞ
Göğüs bölgesine aldığıı iki kesici alet darbesi sonucu öldürüldüğü saptanan Mullahim'in, 3- 6 ay arasındaki bir tarihte öldürülüp, gömüldüğü tahmin ediliyor. Karapınar ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağladığı belirlenen Mullahim'in iç çamaşırları ile gömüldüğü, diğer kıyafetlerinin de bir poşet içerisinde yanına konulduğu öğrenildi. Cesetin bir kısmının ise kurumuş göl tabanına gelen yabani hayvanlar tarafından da yenmeye başlandığı belirtildi.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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