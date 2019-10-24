Başkan Altun: “Aracınızın kışlık bakımını yaptırın ki sizi yarı yolda bırakmasın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Altun: “Aracınızın kışlık bakımını yaptırın ki sizi yarı yolda bırakmasın”

İHA

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaz aylarının yerini soğuk havalara bırakmaya başladığı bu günlerde vatandaşlara yolda kalmamak için araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Başkan Altun: “Aracınızın kışlık bakımını yaptırın ki sizi yarı yolda bırakmasın”

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaz aylarının yerini soğuk havalara bırakmaya başladığı bu günlerde vatandaşlara yolda kalmamak için araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları uyarısında bulundu.
Yaz aylarının, yerini soğuk havalara bırakmaya başladığı bu günlerde araç sahiplerinin araçlarını kışa hazırlamaları büyük önem taşıyor. MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yazlık donanım ve ilaveleri bulunan araç sahipleri için araçlarını daha soğuk havalara hazırlamanın zamanının geldiğini söyledi.
Kış aylarının soğuk, nemli ve trafik koşullarının ağır olması nedeniyle araçların zayıf sistemlerinin çöküşüne sebep olabileceğini belirten Altun, “Vatandaşlarımızın araçlarını kışa hazırlanmak için yapması gereken önemli konulardan bazıları şöyle sıralanabilir; Aracın boyası ve camlarını kontrol etmek ve sorunlu yerleri belirlemek için en iyi yöntem aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı önlemek için bu kontrol çok önemlidir. Jantların üzerindeki tuz, yağ ve kir temizlenmelidir. Pas varsa bakımı yapılmalıdır. Kullanıcı el kitabı okunarak tavsiye edilen bakım koşulları takip edilmelidir. El kitabı aracın bakımı konusunda en önemli bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu gösterecektir. Motor soğutma sistemindeki yani radyatördeki sıvı değiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken motorun çalışmadığından ve soğumuş olduğundan emin olunmalıdır” şeklinde konuştu.

“Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır”
Araçlarda zor çalışma, arada durma ve zorlanma gibi bir performans problemi varsa, bunun mutlaka tamir ettirilmesi gerektiğini kaydeden Altun, “Böylelikle daha iyi bir yakıt tüketimi yanında ilerideki daha pahalı tamiratın da önüne geçilmiş olur. Umursanmayan basit bir arıza bile aracınızın katalitik konvertörünü bozabilir. Eğer gerekli işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, bakım için gittiğiniz tamir servisin veya araç üreticisi yetkili servisinin, yeterli olup olmadığından emin olun. Aracınızı emin ellere teslim edin. Kayış, hortum ve kablo gibi harici uzantıların sıkılıkları ve durumlarının uzman oto tamircileri tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip olduğunuz kişisel bakım setleri genelde uygun aletleri içermeyebilir. Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır. Çalışmasından memnun olunmayan kalorifer yani ısıtma sistemi yetkili servise götürülüp tamir ettirilmelidir. Yağ ve yağ filtresi kullanım el kitabına uygun olarak değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal edilen bu konu, aracın ömrünü uzatan en önemli bakımdır. Hava, yakıt ve diğer filtreler el kitabında tavsiye edilen şekilde değiştirilmelidir. Yedek lastik dahil, tüm lastiklerin durumları kontrol edilmelidir. Basınçlarını kontrol ederken lastiklerin soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aşınmış, yamulmuş vs. şekilde göze çarpan anormal durumlar dikkate alınmalıdır. Transmisyon sistemleri kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük masrafların önüne geçebilir. Aracın frenleri mutlaka kontrol ettirilmelidir. Tüm aydınlatma sistemi ve ampulleri gözden geçirilmelidir. Çalışmayanlar yenilenmelidir. Yıpranmış silecek lastikleri yenilenmelidir. Camları yıkamada kullanılan sıvının eksik olmadığından emin olunmalıdır. Paspaslar sabunla yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı kısımlar temizlenecektir. İç kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama ve kurumalarını önlemek için özel cilası ile bakımını yapılmalıdır. Bu bakımları vatandaşlarımız kendileri yapamıyorsa yetkili bir servise başvurmalıdırlar. Araç kullanımından oluşabilecek üzücü ve ölümlere varan olay ve kazaların olmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit ...
Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Konya'da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçakçılık operasyonu
Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ...
Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 8 ...
Sahte para operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Altay: “Ülkemizin tecrübelerini gönül coğrafyamıza aktarıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Ülkemizin tecrübelerini gönül ...
Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı
Konya'daki kazalar şehir polis kameralarında
YEREL HABERLER Konya'daki kazalar şehir polis kameralarında
Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek
YEREL HABERLER Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek
Konya Kitap Günleri'ne ilgi artıyor
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri'ne ilgi artıyor
Askıda kalan traktörün dönen tekerine takılan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Askıda kalan traktörün dönen tekerine takılan sürücü ...
Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk ağır ...
Başkan Çiğdem, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, esnafla bir araya geldi
20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
YEREL HABERLER 20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
Ereğli Belediyesinden hastane yoluna sıcak asfalt
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden hastane yoluna sıcak asfalt
FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı ...
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı ...
20'nci saniyede kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı, taraftarı ikiye böldü
YEREL HABERLER 20'nci saniyede kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı, ...
Beyşehir’de öğrencilerden askerlere destek mektubu
YEREL HABERLER Beyşehir’de öğrencilerden askerlere destek mektubu
Meram’da vatandaşlar belediye başkanına bir tuş kadar yakın
YEREL HABERLER Meram’da vatandaşlar belediye başkanına bir tuş kadar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X