Akşehir’de Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri sabah namazı sonrası düzenlenen ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile başladı. Nasreddin Hoca Meydanı'nda bulunan camide sabah namazı öncesi okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte sabah namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat, Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek toplu halde dua etti.

Burada konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ programına katılan herkese teşekkür ederek Nasreddin Hoca Anma Günleri’nin bu etkinlikle başladığına değindi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ise, anma günleri kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türbe ziyaretinin ardından katılımcılara Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki konakta bulunan Akşehir Belediyesi Çorba Çeşmesi’nde çorba ikramı yapıldı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, bazı kamu kurum müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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