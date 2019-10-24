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8. Uluslararası Çelik Yapılar sempozyumu başladı

İHA

KTO Karatay Üniversitesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ‘8. Uluslararası Çelik Yapılar’ sempozyumu başladı.
TMMOB Başkanı Cemal Gökçe, KTO Karatay Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada Çelik Yapılar Sempozyumu’nun önemli bir konu olduğunu söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası’nın insana değen, doğada var olan ne varsa onunla ilgilenen bir meslek alanı olduğunu anlatan TMMOB Başkanı Gökçe, “Bu çerçevede çelik sempozyumu konusu da geç olmakla birlikte İnşaat Mühendisleri Odasının gündemine giren önemli bir alan. Ama ne yazık ki hak etmiş olduğu değeri, özellikle yapı üretim alanında ülkemiz açısından ifade etmek gerekir. Olması gereken yere gelememiştir. Bu yanıyla inşaat Mühendisleri Odası açısından çelik konusu uzunca bir süredir açıkçası özellikle 99 depremine yakalandıktan sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki çelik konusu ülkemiz açısından önemli bir konu. Çelik Sanayisinin gelişmiş olduğu ülkeler genel çerçevede gelişmiş olan ülkelerdir. Kalkınmasını tamamlamış olan ülkelerdir. Çelik ne kadar fazla ise o ülkenin gelişmişliği o çerçevede fazladır denebilir” dedi.
Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın ise, toplumların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak bilim ve teknoloji açısından yaşanan gelişmelerin takip edilmesi ve günlük hayatta kullanılabilmesi ile mümkün olduğunu dile getirdi. Hızla gelişen yapı ve malzeme teknolojilerine bağlı olarak hesaplama ve değişim kriterlerinin de hızla değişim gösterdiğini belirten Başkan Akın, bu noktada sempozyumun mevcut gelişmelerin paylaşılması ve paylaşarak aktarılması için bir köprü olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.
Sempozyumun 26 Ekim Cumartesi'ye kadar süreceği belirtildi.

KONYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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