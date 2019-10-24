Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri, 200 bin gibi rekor ziyaretçi sayısıyla kitapseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri’nde her gün Türkiye’nin sevilen kalemleri düzenlenen söyleşilerle ve imza günleriyle okuyucularıyla buluşmayı sürdürüyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen Konya Kitap Günleri, 6 günün sonunda 200 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti. Konya Kitap Günleri’ne katılan 200 bininci ziyaretçi olan Samet Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu tarafından çiçekle karşılandı. Koyuncu, Arslan’a çeşitli kitaplar hediye etti.

Şehrin okuma kültürünün artmasına büyük katkısı olan Konya Kitap Günleri’nin 6. gününde yine önemli konu ve konuklarla panel gerçekleştirildi. “Değişen Geçmiş ve Sabit Gelecek Arasında İslam Medeniyeti” başlıklı panelde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Eşref Altaş ve Dr. Halil Üçer İslam düşüncesinin geleceğini anlattı. Yabancı bir atasözü olan ‘Gelecek sabittir, çok açıktır, nettir ama geçmiş sürekli değişir’ sözünden alıntı yapan Prof. Dr. Fazlıoğlu, “Bu, şu demek, bizim geleceğe ilişkin bir ufkumuz var. Bu ufka göre geçmişi yazarız. Dolayısıyla geleceğe ilişkin ufkumuz değiştikçe, geleceğe ilişkin sorularımız, geleceğe ilişkin kaygılarımız, hedeflerimiz değiştikçe geçmişi de ona göre organize ediyoruz. Sürekli değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Eşref Altaş, Müslümanların kendi mirasına karşı görmeme ve duymama sorunu olduğunu belirterek, “Herhangi bir canlı gelenek, geçmişini unutarak bir gelenek oluşturamaz. Herhangi bir felsefi düşünce bir şey söyleyecekse mutlaka bir gelenek içerisinde söyler. Bizim bu gelenek içerisinde ortalama bir durum olmayınca geleceğe dair cümlelerimizin de ne olduğu konusunda bir karar veremiyoruz” ifadesini kullandı.

Dr. Halil Üçer de “Bu topraklarda kendi talebelerimiz felsefe ve bilim söz konusu olduğunda kendilerini bebek gibi görüyorlar. Yani zihni tamamen boş, bu konular hakkında hiçbir hafızaya sahip değil” diye konuştu. Öte yandan, Konya Kitap Günleri’ne katılan Yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak da kendisini dinlemeye gelenlere ‘mutluluk ve mutsuzluk’ tanımı üzerine hayata dair önemli ipuçları verdi.

KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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