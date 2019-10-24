Meram’da 4 bin 840 kişiye kanser taraması yapıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bugüne kadar 4 bin 840 kişiye kanser taraması yapıldı.

Vatandaşların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve vatandaşların sağlık düzeylerini artırabilmek amacıyla Meram Belediyesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen kanser taramaları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle merkeze uzak mahallelerde yaşayanların koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri kapsamında yürütülen kanser taramalarında bugüne kadar ilçe genelinde 4 bin 840 kişiye meme kanseri taraması yapıldı. Bu vatandaşlardan hastalık riski taşıyan bin 70 kişi Meram Belediyesine ait araçlarla Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürüldü. Toplam kontrolden geçirilenlerin yaklaşık yüzde 7’sinde hastalık gözlenerek, tedavilerine başlandı.



“Her şeyin başı sağlık”

Bugüne kadar binlerce kişiye ulaşıldığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taramaların geniş bir tabana yayılması ve vatandaşların KETEM’e ulaşmalarında belediye olarak önemli bir görev üstlendiklerini ifade etti. Başkan Kavuş, böylesi güzel ve örnek bir çalışmaya imza attıkları ve bu çalışmada Meram Belediyesini de paydaşlardan biri yaparak hayırlı bir hizmete ortak ettikleri için Konya İl Sağlık Müdürlüğüne ve taramalara katılan fedakar sağlık personeline teşekkür etti. Bugüne kadar ilçe genelinde 48 bin 40 kişiye tarama yapıldığını ve bunlardan riski bulunan bin 70 kişinin KETEM’e götürüldüğünü hatırlatan Başkan Kavuş, “Yaptığımız her hizmette tek gayemiz, Meramlı hemşehrilerimizin mutluluğu. Mutluluk içinse ilk şart sağlık. Erken teşhis sayesinde rahatlıkla tedavi edilecek bir hastalığın, hemşehrilerimizin mutluluğuna engel olmasını istemedik ve böyle bir işbirliğine gittik. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan ve imkanları daha az olan hemşehrilerimizi öncelediğimiz bir proje oldu. Sosyal sorumluluk alanında değerli projeler üreten bir belediye olarak, vatandaşlarımızın sağlığını koruma noktasında da elimizi taşın altına koymaya ve sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu bizim hizmet anlayışımızın ve vizyonumuzun bir gereğidir” diye konuştu.

KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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