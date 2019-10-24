Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Konya’nın Ereğli İlçe Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane afet ve acil durum planı kapsamında Ereğli Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği hastane genelinde çıkan yangın sonrası hastane sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçları karşısında tatbikatı şaşkınlıkla izledi. Tatbikat, senaryoya göre başarıyla tamamlandı.

KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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