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Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı çocuk oyunun ilk gösterimi Konyalı çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyunun ilk gösterimi Konyalı çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyunu çocukların büyük beğenisini kazandı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen “Küçük Kara Balık” tiyatro oyununun ilk gösterimine Konyalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran çocuklar, İranlı yazar Samed Behrengi’ye ait kitaptan uyarlanan oyunda eğlenceli anlar yaşadı. Yönetmenliği Çağatay Çiftçi tarafından gerçekleştirilen oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları anlatılıyor.
“Küçük Kara Balık” adlı oyun, 25 ve 31 Ekim tarihilerinde saat 10.30 ve 13.30’da sahnelenmeye devam edecek. Konya Şehir Tiyatrosu, Kasım ayı içerisinde de Amakı Hayal, Cimri, Küçük Kara Balık, Suç ve Ceza oyunlarıyla tiyatro severlerin karşısında olmaya devam edecek.

KONYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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