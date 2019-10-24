Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir medeniyetin izlerini taşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir medeniyetin izlerini taşıyoruz”

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Tarih Kurumu (TTK)ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası SuriyeFilistinIrak Sempozyumu için basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir medeniyetin izlerini taşıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk Tarih Kurumu (TTK)ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası SuriyeFilistinIrak Sempozyumu için basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun bilgilendirme toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali Fuat Baysal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir, sempozyum organizasyon komitesi, ve akademisyenler katıldı.

“Önemli sempozyumlara ev sahipliği yapıyoruz”
Selçuklu Belediyesi olarak adını aldığı kadim medeniyetin emanetine her zaman sahip çıktıklarını ve bu kapsamda önemli sempozyumlar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi; “Bugün basın toplantısını gerçekleştirdiğimiz ve 3 gün boyunca sürecek 'Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası SuriyeIrakFilistin' sempozyumu da bizim için önemli bir program. Asya’dan başlayarak Akdeniz’e uzanan sınırlarda ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hakimiyet süreci, SuriyeIrakFilistin bölgesindeki Selçuklu varlığının kronolojik tespiti ve günümüzde bölgede yaşanan hareketliliğe sebep olan süreçlerin nedensonuç ilişkilerini ele alması açısından önemli bir sempozyum olacak. 16 ülkeden çok sayıda bilim insanı sempozyuma katılacak ve 2 ayrı salonda, 22 ayrı oturumda toplam 66 adet bildirinin sunulacak” dedi.

“Ülkemiz bölgemizde önemli bir misyonu üstlenmektedir”
“Bu topraklara hakim olmanın değil, hizmet etmenin erdemine vakıf olmuş olan bir neslin torunları ve devletin mirasçıları olarak, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gayret ediyoruz” diyen Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Kongre Merkezimizde açılışına ev sahipliği yapacağımız sempozyumda, eski bir Osmanlı bakiyesi olan Suriye, Irak ve Filistin özelinde geçekleştirilecek olan Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu, ülkemizin bölgede üstlendiği misyonun ve aldığı inisiyatifin akademik bir uzantısı olarak büyük bir önem taşımaktadır. Bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı Hocamıza, Türk Tarih Kurumuna, Necmettin Erbakan Üniversitemize, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, organizasyon komitesine, akademisyenlere, katılımcılara ve sempozyumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.
Üniversitelerin bugünün ihtiyaçlarına çözüm üreten ve yarının hedeflerine,planlarına da ulaşması için bilimsel destek veren kurumlar olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızrak,“ Bu kapsamda Selçuklu Tarihi Coğrafyasında böyle bir sempozyum üniversitemizin de üzerinde durduğu önemli bir etkinlik olarak sizlere taşıdık. Arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma içinde bu sempozyuma hazırlık yaptılar.16 ülkeden ciddi tebliğler tüm halkımıza, katılımcılara akademisyen ve öğrencilerimize sunulacak. Ben sempozyumun hayırlı olmasını diliyor emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Üç gün sürecek Suriye, Filistin ve Irak'ın tüm detaylarıyla konuşulacağı sempozyum hakkında bilgiler veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet Çaycı, "Selçuklu Araştırmalar Merkezi olarak bir kongre yapmaya karar verdik, bu hususu Selçuklu Belediye başkanımız ve Türk Tarih Kurumu başkanımızla paylaştık. Sempozyumumuz ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Duyurunun ardından 200'e yakın başvuru alındı ve bu başvuruların içerisinden 66 tanesi Bilim Kurulu üyeleri tarafından seçildi. Gerçekleşecek olan kongremizde 16 ülkeden katılım sağlanacak ve 66 adet bildiri yayınlanacak. Konumuz; Irak, Suriye ve Filistin olarak belirlendi. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde sunumlar yapılacak ve kongre süresince sergilerimiz olacaktır" dedi.
Sempozyum kapsamında açılacak sergi hakkında bilgi veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal de, "Sempozyumun bir eklentisi olarak Selçuklu Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapmış olan bu coğrafyadaki Selçuklu eserlerini kapsayan bir fotoğraf sergisi var. Sergide 40 kadar eser yer alacak. Bununla birlikte Ortadoğu coğrafyasındaki Büyük Selçuklu eserlerinden oluşan ve bizim minyatür sanatçısı arkadaşlarımızın özel olarak bu sempozyum için hazırlamış olduğu bir butik sergimiz olacak. Tamamen özgün olan bu sergi ilk defa bu sempozyumda gerçekleştirilecektir. Hem fotoğraf hem de minyatür sergisi bölgeyi tanıtmak ve mirasın gelecek nesillere aktarımı açısından güzel bir sergi oldu" dedi.

KONYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi
Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Selçuk’ta “Uluslararası Taşeli Sempozyumu” düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Uluslararası Taşeli Sempozyumu” düzenlendi
Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
'Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı'
YEREL HABERLER 'Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı'
Meram’da 4 bin 840 kişiye kanser taraması yapıldı
YEREL HABERLER Meram’da 4 bin 840 kişiye kanser taraması yapıldı
Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi sayısı 200 bini ...
Akşehir'de Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışması sürüyor
YEREL HABERLER Akşehir'de Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışması ...
Dolandırıcı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcı suçüstü yakalandı
Kavgada bir kişi yaralandı dükkan camlarını sopa ve masayla kırdılar Konya’da çıkan kavgada bir kişi tabancadan çıkan kurşunla yaralanırken, dükkan camları kırıldı, polis biber gazıyla müdahale etti
YEREL HABERLER Kavgada bir kişi yaralandı dükkan camlarını sopa ve ...
8. Uluslararası Çelik Yapılar sempozyumu başladı
YEREL HABERLER 8. Uluslararası Çelik Yapılar sempozyumu başladı
Hayvan otlatmaya gitti, kayalıklardan düşüp öldü
YEREL HABERLER Hayvan otlatmaya gitti, kayalıklardan düşüp öldü
Akşehir’de Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı
YEREL HABERLER Akşehir’de Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı
MHP’li kadın milletvekilinden TBMM’de asker selamı
YEREL HABERLER MHP’li kadın milletvekilinden TBMM’de asker selamı
Kendini baş komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısına suçüstü
YEREL HABERLER Kendini baş komiser olarak tanıtan telefon ...
Duvarı delip girdikleri evden hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Duvarı delip girdikleri evden hırsızlık yaptılar
955 gram doğan Aren bebek 100 günde hayata tutundu
YEREL HABERLER 955 gram doğan Aren bebek 100 günde hayata tutundu
Başkan Altun: “Aracınızın kışlık bakımını yaptırın ki sizi yarı yolda bırakmasın”
YEREL HABERLER Başkan Altun: “Aracınızın kışlık bakımını yaptırın ki ...
Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü cesedi bulunan kişinin kimliği tespit ...
Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Konya'da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçakçılık operasyonu
Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, geleceğin inşaat mühendislerini ...
Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X