Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde ikamet eden O.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma, şüphelinin evinde yaptığı aramada poşet içerisinde 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili O.Ç. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.