Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki Murat Egemen Gülsoy hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan Murat Egemen Gülsoy, foseptiğin kapağının üzerine çıktı. Murat Egemen'in üzerine çıkmasıyla çürümüş teneke sac kırıldı. Murat Egemen çukura düştü. Çocuğun ağlama seslerine üzerine durumu anlayan ailesi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla ağır yaralı halde kuyudan çıkarılan Murat Egemen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Egemen Gülsoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



KONYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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