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Ömer Ali Şahiner: “Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” Konyaspor, ...

İHA

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, hem mental hem de fiziki anlamda her türlü zorluğa karşı koyacak güce sahip olduklarını ve Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, hem mental hem de fiziki anlamda her türlü zorluğa karşı koyacak güce sahip olduklarını ve Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.
Yeşilbeyazlı oyuncu Ömer Ali Şahiner, Konyaspor’un Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına Yeni Malatyaspor maçını değerlendirerek başlayan Ömer Ali Şahiner, "Bizim için çok yıkıcı bir maç ve çok üzücü bir durum oldu. Maçın hemen başında hiç beklemediğimiz şekilde geriye düşüp 10 kişi kaldık. Çünkü bizim için son derece kritik bir maçtı. Üç puan alabileceğimiz, galip gelebileceğimiz ve ileriye çok daha farklı bakabileceğimiz bir maçtı. Eksik kalmamıza rağmen oyunun hiçbir bölümünde rakip karşısında ezilmedik. Hatta zaman zaman daha diri olduğumuz ve net pozisyonlara girdiğimiz anlar oldu. Benim yakaladığım bir fırsat da vardı. Ama uzun süre 10 kişi oynamak, fazla efor sarf etmek kolay bir şey değil. Kaybettik. Üzgünüz. Ama maçın ardından taraftarlarımızın desteği önümüzdeki haftalara çok daha farklı hazırlanmamız bakmamız açısından bir oyuncuların moral motivasyonunu bir nebze de olsa yerine getirdi. Kendilerine bir kez daha bu büyük davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bizim her zaman arkamızdalar, yanımızdalar. Kendileri Türkiye’nin en önemli taraftar gruplarından. Desteklerini her maçta hissediyoruz. Bundan sonra da hissetmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

“Her türlü zorluğa gücümüzle karşı koyacak durumdayız”
Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçına da değinen Ömer Ali Şahiner, “Zor bir maç olacağı kesin. Son maçlarda kazandılar ve yükselen bir durumları var. Taraftarlarıyla birlikte iyi bir hava yakaladılar ve deplasmanda son derece zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz hazırlıklarımızı o şekilde yapıyoruz. Hem fiziki olarak hem de mental olarak oradaki her türlü zorluğa gücümüzle karşı koyacak durumdayız. İnşallah güzel bir sonuç alırız” ifadelerini kullandı.
Ömer Ali Şahiner, kendi performansı ile ilgili bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:
“Sezona istediğim gibi başlayamadım. İlk haftalarda tabi ki bu normaldi ve beklenen bir şeydi. Aykut hocayla konuştuğumuzda da böyle bir durumu bekliyorduk. Çünkü sonradan takıma katıldım. Askerlikle ilgili bir süreç oldu. Ama sonrasında ise özellikle Denizlispor maçı ile başlayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa maçları ile de devam eden iyi maçlar oynadığım süreç oldu. Arada bir Göztepe maçı var. Hem bireysel hem de takım olarak hiçbir şey yapamadık. Ama sonrasında baktığımızda genel olarak hem fiziki olarak hem de oyuna katkı anlamında bir yükselen bir grafik var. Son maçta da bu böyleydi. Girdiğim bazı pozisyonlar var. Skor üretebilseydim çok daha farklı olabilirdi, çok daha iyi bir durumda olabilirdi. Durumumu sürekli olarak hocamla paylaşıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Her zaman üzerine koyarak gidiyorum.”

Antrenmana tüm oyuncular katıldı
Hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor’da maçın hazırlıkları devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tüm oyuncular katıldı. Koşu ve toplutopsuz oyunlarla başlayan antrenman 4’e 4 top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı şut ve gol çalışması ile tamamladı.
Öte yandan, antrenman öncesi bir grup taraftar takıma moral ziyareti yaparak, kaleci Serkan'a çiçek ile tatlı ikram etti.

KONYA

25 Ekim 2019 Cuma

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