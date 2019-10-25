Çocuklar, Sıra Yarenleri ile eğlendi

Konya’nın Akşehir ilçesine Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılmak için gelen çocuklar, kendileri için özel bir gösteri sergileyen Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibi ile keyifli saatler geçirdi.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor. Anma Günleri kapsamında, Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından Akşehir Kültür Merkezinde bir gösteri sunuldu. 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasına katılmak için Akşehir’e gelen öğrenciler, öğretmenleri ve vatandaşların katıldığı gösteri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarenler gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken, gecenin finalinde Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro gösterileri de sunuldu. Çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenleyen Sıra Yarenleri, onları ve öğretmenlerini de oyunlarına dahil ederek bazı yarışmalar da yaptı. Yarışmaların sonunda çocuklara çeşitli armağanlar verildi. Sıra Yarenleri, gösterilerinin sonunda asker selamı vererek izleyiciyi selamladı.

KONYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

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