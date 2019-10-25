Bulcukspor geleneksel okçulukta kupa beyi

İstanbul'da ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası'na katılan Bulcukspor Kulübü okçuları, Konya’ya 3 kupa 1 madalya ile döndü.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 1820 Ekim tarihlerinde İstanbul’da ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’nda mücadele eden Bulcukspor Kulübü Geleneksel Okçuluk Takımı 3 kupa 1 madalya kazandı. Bulcukspor Kulübü okçularından Hüda Özayaz 1516 yaş Genç Erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Takım müsabakalarında mücadele eden Bulcukspor; Efe Erkan, Emirhan Gerez, M. Ramazan Çelik ile 1011 yaş minik erkekler kategorisinde Türkiye 2.’si, Atakan Kölemen, M. Emirhan Efe Tekeli, Eyüp Kayra Özyiğit ile 1213 yaş minik erkekler kategorisinde Türkiye 3.’sü, Hüda Özyaz, Ahmet Kökgöz, Tamer Deveci ile de 1617 yaş genç erkekler kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.

Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’nda takım olarak çok önemli başarılar elde ettiklerini belirten Bulcukspor Antrenörü Mehmet Koç, “Şampiyonaya bir aylık sporcudan 1 yıllık sporcuya çok yeni bir ekiple katıldık. Sporcuların tecrübe edinmelerini istedik. Önümüzdeki dönemde bu ekiple çok daha büyük başarılara imza atacağız” dedi.

Kulüp İdari Koordinatörleri İsmail Şahin ve Recep Doğan da, “Federasyonumuz tarafından düzenlen şampiyonada, elde ettiğimiz bu başarılar bizim için çok önemli. Zaten 12 yıldır geleneksel okçulukta dünya çapında marka olmuş bir kulübüz. Bundan sonra da çalışmalarımıza çok daha gayretli devam edeceğiz” diye konuştu.

KONYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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