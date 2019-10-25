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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya Büyükşehir Belediyesinden bilgilendirme

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye sorumluluğunda olmayan ve belediye tarafından asılmayan ve kaldırılmayan açık hava afişi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye sorumluluğunda olmayan ve belediye tarafından asılmayan ve kaldırılmayan açık hava afişi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada Konyamızla ilgili belli bir amaca yönelik olduğu aşikar yorumlar yapılmaktadır. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan, belediyemizce asılmayan ve kaldırılmayan bir açık hava afişi üzerinden; muhatap firma ve reklam veren dernek tarafından gerekli açıklamalar yapılmasına rağmen şehrimize ve kurumumuza yönelik yapılan eleştiriler kabul edilemez boyuta ulaşmıştır. Altını çizerek tekrar etmek gerekirse, söz konusu afişlerin asılması ve kaldırılmasında belediyemizin bir dahli olmamıştır. Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdadımızın 200 yıla yakın başkentliğini yapan, Türk İslam medeniyetinin kurucu şehri olan Konya, ilim ve irfanın merkezi; Anadolu çınarının köküdür. Kurtuluş Savaşında en fazla şehit veren il olan şehrimiz, geçmişten bugüne birlik ve beraberliğin mayası, manevi iklimin en güzel yaşandığı şehirlerden olmuştur. Konya; inanç, vatan, millet ve bayrak söz konusu olduğunda her zaman en önde yerini alır. Bunu 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından sokağa inerek, hainlere karşı durarak da göstermiştir. Son yıllarda yükselen ekonomisi, 5 üniversitesi, örnek yerel yönetimleri, kültür ve sosyal hayatıyla adeta bir yıldız gibi parlayan Konya’ya karşı yapılan bu söylemler; bu şehrin esnafına, sanayicisine, öğrencisine, öğretmenine ve ülkesine katkı sağlamak için büyük emeklerle çalışan hemşehrilerimize karşı büyük bir haksızlıktır. Konya, her kesimiyle bir ve beraber olarak ülkemizin büyümesine, gelişmesine; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecektir. Konya ve Konyalılar olarak aynı azim ve kararlılık içinde ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

KONYA

25 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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