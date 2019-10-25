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KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı

İHA

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ve 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı.

KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ve 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı.
Yapı mühendisliği ve çelik yapılar alanlarında uygulama esnasında karşılaşılan zorluklar ve kabul gören çözümler ile birlikte araştırmacılara, uygulamacılara ve eğitimcilere en güncel gelişmelerin sunulması ve tartışılması için başlıca bir disiplinler arası platform oluşturan sempozyumun açılış programı KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşti.
Programın açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Akın, “Toplumların varlıklarını sürdürebilmesi, ancak bilim ve teknoloji açısından yaşanan gelişmelerin takip edilmesi, günlük hayatta uygulanması ile mümkündür. Bu bağlamda sempozyumumuzun mevcut gelişmelerin paylaşılması ve paydaşlara aktarılması için bir köprü olmasını diliyoruz” dedi.

“Çelik yapılar Eyfel Kulesi İle dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştır”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı konuşmasında, Kıbrıslı İnşaat Mühendisleri olarak sempozyumda bulunmalarından dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade etti. Başkan Yağcıoğlu, “3 gün sürecek sempozyumda birbirinden değerli çalışmalar, yurtiçi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmemize ve güncel bilgiler edinmemize yardımcı olacak. Bizler de bu sempozyumda Kıbrıslı İnşaat Mühendisleri olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Çelik yapıların tarihine de değinen Başkan Yağcıoğlu, "18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi ile çelik yapılara ilgi artmış ve 1887 yılında Paris’te inşa edilen Eyfel Kulesi ile çelik yapılar tüm dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe konuşmasında, “İnşaat Mühendisliği insana değen, doğada var olan ne varsa onunla ilgilenen bir meslek alanıdır. Bu çerçevede çelik sempozyumu konusu, İnşaat Mühendisleri Odası gündemine giren önemli bir alandır. Çelik sanayisinin gelişmiş olduğu ülkeler, genel anlamda gelişmesini tamamlamış olan ülkelerdir ve bu sempozyumun Konya’da yapılıyor olması da ayrı bir öneme sahiptir“ diyerek sempozyumun önemine değindi ve sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür etti.
8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu 2526 Ekim tarihlerinde çelik yapıların boyutlandırılması, güçlendirilmesi, uygulanması konularının sunulacağı oturumlar ve birbirinden değerli isimler ile KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde devam edecek.
Programa; KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Özütok, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi yöneticileri, TÜMSİAD Konya Şubesi Başkanı, Konya Sanayi Odası Meclis Üyeleri, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katıldı.

KONYA

25 Ekim 2019 Cuma

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