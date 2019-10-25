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SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle buluştu

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, yeni dönem öğrencileriyle tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle buluştu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, yeni dönem öğrencileriyle tanışma kahvaltısında bir araya geldi.
SÜ Binicilik Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Araştırmacı Cemil Paslı, “242 özel öğrencimiz var, seneye de hedefimiz 300 öğrenciyi geçmek. Önümüzdeki günlerde güzel bir faaliyet düzenleyeceğimizin müjdesini de vereyim. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut hocamız yerini ayarladı. Birimimize uygun bir hatıra ormanımız olacak.250 tane ağaçla beraber başlayacağız. Yine kültürel ve sportif faaliyetlerle, kan bağışı kampanyasıyla faaliyetlerimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu özel arkadaşların ve bu özel insanların içinde yaşadım ve hayatıma da yansıdığını görüyorum. Bir toplumun, bir devletin, bir medeniyetin bu özel insanlarla birebir ilgilenmesi ve baş tacı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buraya katılan herkese çok teşekkür ederim. Sizden katkılarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Üniversitemizde engelli öğrencilerimiz açısından epeyce mesafe katedildi. Herkese kampüste ulaşılabilirlik, erişebilirlik noktasında yüzde 70’lerin üzerinde bir gelişmişlik kaydettik. Zaten yönetim kurumumuzda sevgili daire başkanlarımız var. Öğrencilerimizle ilgili kanun gereği, sahip olduğu hakların duyurulması açısından öğrenci işlerimizden de yardım alıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız faaliyetlerde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden de destek alıyoruz. Bu manada çorbada tuzu olan herkese teşekkür ediyorum. 18 tane ilçe okullarımızda olan meslek yüksekokullarımızda bunların pek çoğunda dışarıdan girişte engelli asansörleri var. Tabii öğrencilerimizden de temsilcilerimiz var. Sizden gelen talepleri anında değerlendiriyoruz. Öğretim görevlilerini, asistanları ve araştırma görevlilerini sizin haklarınız konusunda bilgilendirdik. Yaptığımız işlerde mutlaka sizin görüşlerinizi almaya dikkat ediyoruz. 250 ağacımız için yer ayarladık. Ormanın ismini bulmak sizin işiniz. Allah için secde edecek alnınız, Allah için atan bir kalbiniz olduğu sürece ve insanları sevecek beyniniz, yüreğiniz olduğu sürece hiç kimse engelli değildir. Yaptığımız faaliyetlere muhakkak katkıda bulunmanızı istiyoruz. Hayatın içinde ve her yerinde ruhunuzla, yüreğinizle olmanızı istiyoruz. Hepinizi gönül dolusu kucaklıyorum” şeklinde konuştu.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, “Aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Selçuk Üniversitesinin çok güzel çalışmaları var. Geçen haftada Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KATUM)’la birlikte Seydişehir’deydik. Orada da çok güzel bir etkinliğe Selçuk Üniversitesi destek oldu. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman aranızda olmaktan mutlu olacağım” dedi.
Programa, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve eşi Saliha Karabulut, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Araştırmacı Cemil Paslı, SÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Engelli Öğrenci Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı Muammer Durukan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnşaat Mühendisi Osman Orhan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdullah Yorulmaz, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kemal Atal ve öğrenciler katıldı.

KONYA

25 Ekim 2019 Cuma

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