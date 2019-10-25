Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne hazırlatılan puşide, düzenlenen törenle tekbirler eşliğinde Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki yerine serildi.

Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Konya Olgunlaşma Enstitüsü’ne hazırlatılan puşide, düzenlenen törenle tekbirler eşliğinde Nasreddin Hoca Türbesi’ndeki yerine serildi.
Akşehir’de düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi’nde bulunan puşide, Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan yeni puşide ile değiştirildi. Nasreddin Hoca Türbesi önünde yapılan törende konuşan Konya Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Fitnat Akdoğan, hazırlanan puşide hakkında bilgi verdi.
Akşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine Akşehir’e gelerek çalışmalar yapıp puşideyi oluşturduklarına değinen Akdoğan, “Puşide, okulumuzdaki keçe atölyesinde geleneksel keçe yapımı üzerine kumaş oluşturduk. Yeşil türbe örtüsü rengindeki bu çalışmada Hattat Hüseyin Öksüz hocamızın Yunus ve Zümer surelerinden oluşan bir hat çalışıldı. Akşehir Taş Medrese’deki mihrabın desenini de alarak bir tasarım yaptık ve atölyelerimizde 1 yıldan fazla süren bir çalışma sonucunda türbe örtüsünü oluşturduk. Bugün de inşallah serim töreniyle Nasreddin Hocamızla buluşturacağız puşidemizi” diye konuştu.

“Puşidenin ayetleri yapılırken hep abdestli çalışıldı”
Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun tarafından Nasreddin Hoca Türbesi için hazırlanan puşide, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teslim edildi. Puşideyi teslim ederken konuşan Emel Tosun, “Bu puşideyi yaparken onur duyduk. Puşidenin ayetleri işlenirken arkadaşlarımız hep abdestli çalıştılar. Bu bizim bir detayımız ama önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Nasreddin Hoca’ya ve onun türbesine yakışır bir şekilde bu puşideyi hazırladıkları için Konya Olgunlaşma Enstitüsü’ne teşekkür ederek, “Nasreddin Hocamızın maneviyatına uygun olarak kendilerinin ayetler işlenirken abdestle çalışmaları da bizlere ayrıca onur verdi. Biz de abdestle inşallah puşideyi almış oluyoruz. Şu anda Bursa valimiz olan eski Konya Valimiz Yakup Canbolat Beyefendi, Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret ettiğinde mevcut puşidenin çok yakışmadığını, buraya daha güzel bir puşide hazırlatılsa demişti. Bu fikirle yola çıktık ve araştırdık. Konya’da Olgunlaşma Enstitüsü bu konuda gerçekten çok başarılı ve maharetli. Birçok yerde emekleri varmış. Onlarla bu çalışmayı başlattık ve gerçekten güzel bir eser ortaya çıktı. Nasreddin Hoca’nın torunu olarak böyle bir puşide hazırlatma ve bunu teslim alma noktasında heyecan duyduğumu da belirtmek istiyor, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı. Tekbirler eşlinde yeni puşide Nasreddin Hoca Türbesi’ndeki yerine törene katılan protokol üyeleri tarafından serildi. Puşidenin serilmesinin ardından dua edildi.

Puşidede Yunus ve Zümer surelerinden ayetler yer aldı
Hazırlanan puşide, türbe yeşili renginde geleneksel keçe tekniği ile dokunuldu. Hat Sanatçısı KTO Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz’ün katkılarıyla özel sim sırma tasarımı yapılarak Maraş işi tekniği ile çalışılan hatlarda Yunus Suresi 62. Ayeti ile Zümer Suresi 9. Ayeti yer alıyor. Yunus Suresi 62. Ayet’te ‘Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de’ ifadeleri, Zümer Suresi 9. Ayet’te de ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ ifadeleri yer alıyor. Ayrıca puşidenin süslemelerinde de Akşehir Taş Medrese Mescidi mihrabında bulunan motif yer alıyor.
Nasreddin Hoca Türbesi’ndeki törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, bazı kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

KONYA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle ...
Gözleri dikili ve bantlı bulunan yaralı atmaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Gözleri dikili ve bantlı bulunan yaralı atmaca koruma ...
Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesine tedavi
YEREL HABERLER Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesine ...
KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar ...
Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı
YEREL HABERLER Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı
Konya Büyükşehir Belediyesinden bilgilendirme
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden bilgilendirme
Nasreddin Hoca Isparta’da konuşuldu
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Isparta’da konuşuldu
Bulcukspor geleneksel okçulukta kupa beyi
YEREL HABERLER Bulcukspor geleneksel okçulukta kupa beyi
Çocuklar, Sıra Yarenleri ile eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar, Sıra Yarenleri ile eğlendi
FETÖ'nün kabusu olan polis müdürüne üst düzey görev 17-25 Aralık FETÖ kumpasının ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevine getirilen ve ekibiyle birlikte örgütün çözülmesinde önemli rol üstlenen Polis Müdürü Ali Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Koordinasyon Merkezi Başkanlığına atandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün kabusu olan polis müdürüne üst düzey ...
Ömer Ali Şahiner: “Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ömer Ali Şahiner: “Fenerbahçe maçından iyi bir ...
Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen 2,5 yaşındaki çocuk öldü
Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ömer Ali Şahiner: Fenerbahçe maçı çok zor olacak
YEREL HABERLER Ömer Ali Şahiner: Fenerbahçe maçı çok zor olacak
Kulu’da öğrencilere sınav eğitim semineri
YEREL HABERLER Kulu’da öğrencilere sınav eğitim semineri
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir medeniyetin izlerini taşıyoruz”
YEREL HABERLER Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük ...
Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Küçük Kara Balık Oyununu çocuklar yoğun ilgi gösterdi
Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Selçuk’ta “Uluslararası Taşeli Sempozyumu” düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Uluslararası Taşeli Sempozyumu” düzenlendi
Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
'Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı'
YEREL HABERLER 'Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X