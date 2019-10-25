IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Türkmen harici tüm grupların hedefi Türkmenleri asimile etmek"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, “Kraliyet döneminde başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Irak’a gelen iktidarlar Türkmenler için karanlık ve acı bir dönem olmuştur. Bu süre içerisinde Türkmenlerin varlığını yok etmek için her türlü baskıyı oluşturmuşlardır” dedi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Arkadaş Topluluğu tarafından “IKBY’deki Türkmenlerin Durumu ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, Irak’ta yaşayan etnik grup ve silahlı güçlerin Türkmenlerin var olduğu yerlerin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını söyledi.



“1. Anayasa'da Türkmenler 3. ana unsurdur”

Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden çekilişinden sonra 1926 Ankara Antlaşması’na kadar Irak’ta Türkmenlerin kaldığını söyleyen Maruf, “O tarihten bugüne kadar 2003’e kadar Irak’a gelen bütün rejimler ve iktidarlar Türkmenlerin varlığını yok etmeye çalışmıştır. Kraliyet dönemi Irak’ta o zaman anayasa yoktu, esasi yasalar vardı. O anayasa gibiydi. Irak’ta hem siyasi sistemi hem de insan haklarını kapsayan, orada olan Türkmenlerden bahsedilir. Türkmenler Irak’ta 3. ana unsurdur. 1925’te Irak Anayasası kraliyet döneminde Irak’ta Kürtler, Türkmenler ve Araplardan oluşmaktadır maddesini geçiriyor. Sadece 1. Anayasa'da Türkmenlerin varlığından bahsediliyor. Ondan sonra kraliyet döneminde başlayıp cumhuriyet dönemine kadar Irak’a gelen iktidarlar Türkmenler için karanlık ve acı bir dönem olmuştur” dedi.



“Onların hedefi Türkmenleri asimile etmektir”

Türkmenlerin varlığını yok etmek için her türlü baskıyı oluşturduklarını ifade eden Aydın Maruf, bölgede katliamlar gerçekleştirildiğini söyledi. Türkmen harici tüm grupların hedefinin Türkmenleri asimile etmek olduğunu belirten Maruf, ”Amaçları Türkmenlerin varlığını yok etmektir ve ya coğrafyalarını değiştirmektir. Ama bugüne baktığımız zaman Türkmenler hala ayaktalar. Türkmenler bugün Türkmeneli bölgesinde hem siyasi hem kültürel varlığı için mücadele etmektedir. 1925’ten 2003’e kadar bu süre içerisinde bizim birçok insanımızı katlettiler. Birçok lider seviyesinde olan Şehit Necdet Koca gibi Türkmenlerin manevi liderlerini Saddam Hüseyin döneminde mahkemeye vermeden sadece Türk olduğu için idam ettiler” diye konuştu.

KONYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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