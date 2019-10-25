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Konya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırbağı Mahallesi yönüne giden Raşit Altay'ın (55) kullandığı 42 PR 893 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Devrilen traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KONYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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