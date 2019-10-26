Komşuların üzerine kezzap döken kadın, zihinsel engelli çocuğu darbetmiş

KONYA'da kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap dökerek, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy'un (41), daha önce de ailenin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olması üzerine bu suçtan da hakim karşısına çıkan Durusoy, "Ben Akil'i itip, yere düşürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum"dedi.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçen yıl 17 Eylül günü, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar´ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, tutuklandı.

9 YIL HAPİS CEZASI

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Durusoy, ikinci celsede tahliye edildi. 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında ise 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkâr ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Cezayı duyan Durusoy, mahkeme salonundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hâkim olamadı.

DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞ

Gülay Durusoy'un, Şahin Ailesi'ne yönelik kezzaplı saldırısından 2 ay öncede zihinsel engelli Akil Şahin'i iterek düşürüp, yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Durusoy hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Durusoy, suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü Saadet ile tartışmadım. Akil'i itip yere düşürmedim. Saadet benim evime gelen komşularımla tartışmış. Dışarı çıktığımda kavga ediyorlardı. Ben kavgayı ayırdım, karışmadım. Beraatimi istiyorum"dedi. Anne Saadet Şahin ise, "Olay günü oğlum Akil bakkala gidiyordu. Ben arkasından baktım. Gülay'ın oğlumu itekleyip, yere düşürdüğünü gördüm. Peşinden çıktım, yanına gittiğimde oğlum yerde yatıyordu. Dizlerinden yaralanmıştı. Gülay Durusoy'dan şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşma ertelendi



KONYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

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