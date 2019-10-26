Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunları otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyunları otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaylada 250 koyunun bulunduğu sürüyü otlatan N.T. uykuya daldı. Uyandığında koyun sürüsünü göremeyen N.T, koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 30 askerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerine kadar yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrasında kayıp koyunlara ulaştı. Arama çalışması sırasında gebe olan bir koyunun da doğum yaptığı anlaşıldı. Sürü sahibi olan çobana koyunlar 251 adet olarak teslim edildi.

KONYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler, sokak hayvanları için barınak oluşturdu
YEREL HABERLER Minikler, sokak hayvanları için barınak oluşturdu
10 gündür kayıp, her yerde aranıyor
YEREL HABERLER 10 gündür kayıp, her yerde aranıyor
Komşuların üzerine kezzap döken kadın, zihinsel engelli çocuğu darbetmiş
YEREL HABERLER Komşuların üzerine kezzap döken kadın, zihinsel ...
Ekmek içinden tombala pulu çıktı Konya'da polisin kumarhane baskınında ekmek içine gizlenmiş tombala pulu bulundu
YEREL HABERLER Ekmek içinden tombala pulu çıktı Konya'da polisin ...
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Türkmen harici tüm grupların hedefi Türkmenleri asimile etmek"
YEREL HABERLER IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Türkmen harici tüm ...
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
“Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası; Suriye, Irak Filistin Sempozyumu” başladı
YEREL HABERLER “Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası; Suriye, ...
Başkan Altay: “Cuma Buluşmaları güzel bir gelenek oldu”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Cuma Buluşmaları güzel bir gelenek ...
Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti
Konya Aşıklar Bayramı "Vatan Aşkıyla" temasıyla başladı
YEREL HABERLER Konya Aşıklar Bayramı "Vatan Aşkıyla" temasıyla ...
Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle ...
SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER SÜ Engelli Öğrenci Birimi, yeni dönem öğrencileriyle ...
Gözleri dikili ve bantlı bulunan yaralı atmaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Gözleri dikili ve bantlı bulunan yaralı atmaca koruma ...
Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesine tedavi
YEREL HABERLER Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesine ...
KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay'da 8. Uluslararası Çelik Yapılar ...
Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı
YEREL HABERLER Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı
Konya Büyükşehir Belediyesinden bilgilendirme
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden bilgilendirme
Nasreddin Hoca Isparta’da konuşuldu
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Isparta’da konuşuldu
Bulcukspor geleneksel okçulukta kupa beyi
YEREL HABERLER Bulcukspor geleneksel okçulukta kupa beyi
Çocuklar, Sıra Yarenleri ile eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar, Sıra Yarenleri ile eğlendi
FETÖ'nün kabusu olan polis müdürüne üst düzey görev 17-25 Aralık FETÖ kumpasının ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevine getirilen ve ekibiyle birlikte örgütün çözülmesinde önemli rol üstlenen Polis Müdürü Ali Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Koordinasyon Merkezi Başkanlığına atandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün kabusu olan polis müdürüne üst düzey ...
Ömer Ali Şahiner: “Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ömer Ali Şahiner: “Fenerbahçe maçından iyi bir ...
Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X