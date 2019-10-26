Kazada yaralanan çocuk kurtarılamadı

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Konya’nın Kulu ilçesinde başının üzerinden traktör geçmesi sonucu ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 3 gün önce Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binmek istediği traktörün tekerleğine çarparak yere düşen Ramazan İslam Aydın isimli 5 yaşındaki çocuk, traktörün başının üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dün hayatını kaybetti. Öte yandan minik Ramazan İslam’ın Baharlı Mahallesi İlkokulunda ana sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi.

KONYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

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