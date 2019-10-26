Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri tamamlandı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri gerçekleştirilen yarışmaların ardından sona erdi.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yapılan bölge finalleri yarışmalarında, küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri, izleyenler tarafından beğeni topladı. Yarışmada, Akdeniz Bölgesinde Hayalciler 009 rumuzuyla yarışan Kahramanmaraş Onikişubat Mado Kadriye Kanbur İlkokulu, Batı Karadeniz Bölgesinde Sevgi Pıtırcıkları rumuzuyla yarışan Karabük Demir Çelik İlkokulu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Göbekli Tepe rumuzuyla yarışan Şanlıurfa İbni Sina İlkokulu, Doğu Anadolu Bölgesinde Orta Oyuncuları rumuzuyla yarışan Erzincan Munzur İlkokulu, Marmara Bölgesinde Turkuaz Tiyatro rumuzuyla yarışan Kocaeli Gebze Emlak Konutları İlkokulu, İç Anadolu Bölgesinde Kutup Yıldızı rumuzuyla yarışan Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kuyruklu Yıldız rumuzuyla yarışan Ordu Altınordu Haki Yener İlkokulu, Ege Bölgesinde ise Dahiler rumuzuyla yarışan Manisa Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulu öğrencileri bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Bölge finallerinin son gününde sonuçların açıklanmasının heyecanını yaşayan öğrencilerden birinci olan ekipler mutluluk gözyaşı dökerken, birinciliği kaçıran ekipler de üzüntü gözyaşlarına engel olamadı. Öğrencilere madalyalarını takdim eden ve birinciliği kaçıran çocukları teselli eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, her ekibin gönüllerde birinci olduğunu, ancak yarışma formatı gereği her bölgeden bir ekibin birinci olabildiğine değinerek katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

KONYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

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