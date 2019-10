IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf: "Her zaman Kürt'ler, Türk'ler ve Türkmen'ler kardeş olmuştur"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Maruf, "Türkiye'yi sanki Kürt'lere karşı, ya da etnik gruba karşıymış gibi gösteriyorlar, öyle bir durum yok. O yüzden ben bunu burada demek istedim, her zaman Kürt'ler, Türk'ler ve Türkmen'ler kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacağız" dedi.

Konya'da çeşitli programlara katılan IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maruf, IrakKürdistan bölgesinin etkin gruplarından sorumlu bölge bakanı olmasının ilk defa olduğunu ve bunun Türkmen cephesi açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.



"Kürt halkı Irak'ta ya da Suriye'de olsun kardeşimizdir"

Bakanlığının Türkmen Kürt ilişkilerine ve siyasi partiler arasında olan ilişkiler açısından iyi bir şey olduğunu belirten Maruf, "Orada Irak'sız etkin gruplar olamaz. Bölgede de olan etnik gruplarsız bu idare olamaz. Şu anda Suriye'de Barış Pınarı Harekatı yapılıyor. Bu herkesçe bellidir ki Kürt halkına karşı bir harekat değil. Kürt halkı Irak'ta ya da Suriye'de olsun dostumuz ve kardeşimizdir. Her zaman birlikte yaşadık. Geçmişte de Çanakkale Savaşı'nda, diğer savaşlara da birlikte katılmıştık. Çünkü bazı kişiler bunu başka yönle anlatmaya çalışıyor. Sanki Kürt'lere karşı, ya da etnik gruba karşıymış gibi gösteriyorlar, öyle bir durum yok. O yüzden ben bunu burada demek istedim, her zaman Kürt'ler, Türk'ler ve Türkmen'ler kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacağız" diye konuştu.

IrakKürt bölgesiyle Türkiye arasında ilişkilerin çok iyi olduğunu anlatan Aydın Maruf, bu ilişkilerin daha iyi olması için çalıştıklarını ve bölgede Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır olduğunu kaydetti.



"Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'nun örnek bir devletidir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ortadoğu'da ya da bölgede önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Maruf, Türkiye'nin her zaman Irak'ta, Erbil'de ya da diğer bölgelerde bütün gruplara ayrım yapmadan büyük destek verdiğini aktardı.

Terör örgütlerine karşı Türkiye'nin yardımlarına değinen Maruf şunları kaydetti: "2014'de DEAŞ terör örgütünün Musul'a, Telafer'e ve Sincar'a geldiği zaman zor durumda kalan insanlara sahip çıkan AFAD, TİKA ve Kızılay aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti yardım etmişti. Şu anda görünen nokta Erbil ve Ankara arasındaki ilişkiler çok iyidir. Biz Türkmen'ler olarak Bağdat Ankara arasındaki ilişkinin iyi olmasının yanındayız. Aynı zamanda Erbil ve Ankara arasının da iyi olmasını istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu'nun örnek bir devletidir. Her zaman buradaki Türkmen'lere ve mazlum insanlara sahip çıkmıştır."

