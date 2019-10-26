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Meke Gölü kurusa da ilgi çekmeye devam ediyor Arık: “Meke Gölü'ne tesis yapılırsa daha farklı turizm ...

İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen görünümü nazar boncuğuna benzetildiği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nün son yıllarda suyu çekilirken, kuruyan göl vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Meke Gölü kurusa da ilgi çekmeye devam ediyor Arık: “Meke Gölü'ne tesis yapılırsa daha farklı turizm ortamı olabilir”

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen görünümü nazar boncuğuna benzetildiği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nün son yıllarda suyu çekilirken, kuruyan göl vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.
Karapınar'da bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölü suyunun kurumasına rağmen vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Suyun çekilmesiyle kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle doğa severlerin dikkatini çekiyor. Son yıllarda gölün kurumasından dolayı doğa severler, kuru bölgelerde gezintiye çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Meke’nin asırlar önce bir volkanik patlamayla oluştuğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci bir patlama ile gölün şu anki şeklinin aldığını söyledi.

“Meke Gölüne tesis yapılırsa daha farklı turizm ortamı olabilir”
Bölgeye doğa severler tarafından farklı bir ilginin olduğunu vurgulayan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Arık, “Meke Gölü, burası doğa severlere farklı bir görüntü veriyor ama tüm mesele doğa severlerin o bölgede konaklama sorunun olması. Tesis ve benzeri yer olmayınca görsellerini alarak oradan ayrılıyor. Vatandaşlarımızın orada kalacağı belki birkaç tesis olursa o zaman daha farklı bir turizm ortamı olabilir” dedi.
Meke Gölü’nün eski halini alması için yapılabilecekler konusunda değerlendirmede bulunan Arık, "Meke'nin durumu bir anda eski görsel şölene dönüşmeyebilir. Bunun öncelikle yeraltı sularının kullanımının azaltılması lazım. Bu da hem vatandaşların bilinçli olması, yeraltı sularını az tüketen bitkilere yönelmesi, yeraltı sularının az tüketildiği bitkilere teşvikin artırılmasıyla, suyun az kullanılmasıyla Meke'nin bir süre sonra eski halini alabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
Meke Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından misafir ağırlarken, doğa severlerden buraya ilk defa gelenler, gördükleri en güzel doğa olayı olduğunu belirterek, gölün kurumasına rağmen yine güzel bir manzaranın olduğunu söyledi.

KONYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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