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Konya Kitap Günleri’nde Barış Pınarı Harekatı konuşuldu

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günlerinde, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir, "Barış Pınarı Harekatı" konulu panel gerçekleştirdi.

Konya Kitap Günleri’nde Barış Pınarı Harekatı konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günlerinde, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir, “Barış Pınarı Harekatı” konulu panel gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri, Türkiye’nin sevilen kalemlerini okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezinde sekizinci günü geride kalan Konya Kitap Günleri’nde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir’in katılımıyla “Barış Pınarı Harekatı” konulu panel gerçekleştirildi.

“Türkiye ne istediyse şu anda aldı”
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, harekatın başlamadan önce Türkiye’nin birkaç isteği olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birinci isteği, PKK ve PYD dediğimiz aynı kılıf içinde olan bu örgütün sınırlarımızdan uzaklaşmasıydı. İkinci isteğimiz, Türkiye’de bulunan Suriyeli misafirlerimizin dönebilecekleri bir güvenli bölge oluşturulmasıydı. Üçüncü isteğimiz, Rusya ile belki Esad’ın da katılımıyla Adana mutabakatıyla bu işi daha doğru nasıl yapabileceğimizi isterdik. Dördüncü isteğimiz de operasyonun çok kısa bir sürede başarıya ulaşmasını isterdik. Bugün bu isteklerimizden ne kadarını başarabildik? PKK terör örgütünü 30 kilometre dışarıya çıkarmakla ilgili 2 tane ülkeden Rusya ve ABD’den garantiyi alabildik mi? Bence aldık. Amerikalılar bölgeden çıktı mı? Çıktı. Türkiye operasyonunu yalnızda 8 günde bitirdi mi? Bitirdi. Bu işin içerisine Rusya’yı ve Esad’ı dahil ederek Türkiye’nin üzerindeki uluslararası anlamdaki yükü de aldık mı? Aldık. Rusya ve ABD hayatında ilk defa bir konuda veto kullandı. İkisini bir araya getirdik. Bugün itibariyle yarın ne olacağını bilemeyiz. Ama bugün tam 1 buçuk ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu bağlamda Barış Pınarı Harekatı’na başarısız demek gerçekten körlükten başka bir şey olamaz” dedi.

“Global fitne dönemindeyiz”
Gazeteci Nedim Şener ise, günümüzde medyanın yalan üzerine kurulu bir gerçeklik algısı oluşturduğunu anlattı. Şener, “Yabancılar post gerçeklik ya da hiper gerçeklik gibi kavramlarla günümüzü tarif etmeye çalışırlar. Gerçeğin hakim olduğu sadece olgularla hareket eden bir dönem olduğu var sayılır. Sadece gazete olduğunda da vardı bu televizyonla görsel olarak da hayatımıza girdi. Algınızın oluşturulduğu bir süreç yaşandı. Biz Anadolu’da bunu yalan diye, fitne diye klasik bir kelime ile tarif ederiz. Global fitne dönemindeyiz. Global yalan çağındayız aslında” şeklinde konuştu.
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir’in yönettiği söyleşide konuşmaların ardından Yarar ve Şener, okurların sorularını yanıtladı.

Tarihçi Mustafa Armağan söyleşi gerçekleştirdi
Konya Kitap Günleri kapsamında Tarihçi Mustafa Armağan, "Abdülhamidsiz Yüzyıl: Türkiye’yi Parçalama Planları" konulu söyleşide okurlarıyla buluştu. Türkiye’de tarih denkleminin dürüst kurulmadığını, dürüst kurulmamış bir tarih denkleminde de objektiflik ve tarafsızlık ilkesinin yerine getirilemeyeceğini belirten Armağan, “Tahteravallinin bir tarafı çökmüş, öbür tarafı havada. Siz bunu veri kabul ederek tartışmaya devam ederseniz haksızlık yapana, zulüm yapana ve tarihin dengesini bozana hizmet etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Serdar Tuncer’e yoğun ilgi
Sevilen yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer de dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir söyleşiye katıldı. Türk insanının pek çok büyük derdi olduğunu belirten Tuncer, “Bütün bu dertleri oturduğumuz yerden halledebilme imkanımız yok. Ama küçük meselelerimizi halledebiliriz. Nedir onlar? Namazda biraz daha hassas olmak. Okumak, kendimiz yetiştirmek. Ne ile meşgulsek onun en iyisini yapmak” diye konuştu.
Kitap Günlerine katılan Yazar İhsan Süreyya Sırma ise, “Müslümanlarda Yanlış Din Anlayışı” konulu söyleşide dinleyicilere hitap etti.
Konya Kitap Günleri’nin 8. gününde Fahrettin Gün, Mehmet Ali İnan, Şaban Abak düzenlenen söyleşilerle okurlarına hitap ederken; Rasim Özdenören, Arife Açıkgöz, Kasım Çakır, Zekai Eşsiz, Zuhal Ay, Fendiye Dinç, Salih Sedat Ersöz, Oya Tatlıbal, Mert Aslan, Öznur Sönmez ve Sinan Mirza Pala da gerçekleştirilen imza günlerinde okurların kitaplarını imzaladı.

KONYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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