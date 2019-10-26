53. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi Başkan Kılca: “Şehrimizde adeta dev bir kültür festivali yaşadık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” düzenlenen programla sona erdi.

Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı” düzenlenen programla sona erdi. Final programı öncesinde, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yerleşkesi, Hükumet Meydanı ve Selçuklu Kongre Merkezinde açık hava gösterisi gerçekleştiren aşıklar ve halk ozanları, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılan programda hünerlerini gösterdi. Programa, Türkiye’nin 17 farklı ilinden 27 aşık ve halk ozanı katıldı.



“Şehrimizde adeta dev bir kültür festivali yaşadık”

Aşıklar Bayramının kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu yıl Karatay Belediyesi olarak düzenlediğimiz Aşıklar Bayramı'nın teması olan ‘Vatan Aşkıyla’ sloganımız, Aşıklar Bayramı'nın adeta bir parolası haline gelmiştir. İki gün boyunca birbirinden güzel programlar ve gösterilerle şehrimizde adeta dev bir kültür festivali yaşadık. Bu, bizler için bir mutluluk vesilesi, gelecek adına sorumluluk ve görevdir. Bu bayramı gelecek yıllarda da Karatay Belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Edebiyatımıza hizmetimiz aralıksız devam edecektir"

Konya’nın Türk medeniyeti için çok önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Kılca, bu özelliğiyle Konya’nın sadece binlerce yıllık geçmişiyle değil geleceğiyle de Türkiye için önemli bir misyon sahibi olduğunu aktardı. Kılca, “Hazreti Mevlana’nın, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bektaşı Veli’nin, Hacı Bayramı Veli’nin ve Yunus Emre’nin nazarıyla dünyaya bakan hayat felsefemiz ile inancımız; merhametin, sevginin ve şefkatin membaıdır. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda ettirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Kültürümüze, sanatımıza ve edebiyatımıza hizmetimiz aralıksız devam edecektir. Bununla da yetinmeyerek bütün insanlık için kadim kültürümüzü geliştirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gerek şehrimizin dört bir yanında gerekse de Mevlana Kültür Merkezinde bizlerle birlikte olarak kültür dünyamıza sunulan katkı için tüm aşıklarımıza, halk ozanlarımıza ve hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, rahmetli Feyzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in ailelerine ve Vatan Aşkıyla 53. Konya Aşıklar Bayramı’na katılan jüri üyeleri ile aşıklar ve halk ozanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

KONYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

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