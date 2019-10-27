Ereğli'de fabrikada yangın çıktı(1)

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:39

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YATSI 19:21

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