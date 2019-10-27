Konya’da fabrika yangını

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KONYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.