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Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı

İHA

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından gerçekleştirilen "Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Programı" kapsamında, eğitimini tamamlayan 43 bağımsız denetçiye sertifikaları verildi.

Konya'da 43 bağımsız denetçi sertifikalarını aldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından gerçekleştirilen "Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Programı" kapsamında, eğitimini tamamlayan 43 bağımsız denetçiye sertifikaları verildi.
Konya SMMMO tarafından düzenlenen "Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Programı" dahilinde 43 bağımsız denetçi temel eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Sertifika dağıtım töreninde konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Odamız tarafından oluşturulan bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Programının temel konulardaki dersleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından onaylanmıştır. Onay işleminden sonra hızlı şekilde eğitim programını düzenleyerek bağımsız denetçi olan meslektaşlarımızın eğitimlerine oda hizmet binamızda başladık. Meslektaşlarımız bu eğitim programında muhasebe, denetim, etik kurallar, finans, kurumsal yönetim konularında eğitim aldılar. Bugün de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 43 üyemiz için sertifika töreni yapıyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecektir. Görevimiz süresince mesleki değerlerimizi ön planda tutarak, ortak paydamız mesleğimizdir ilkesiyle tüm meslek mensuplarımıza hizmet etmek gayesinde ve amacında olacağız” ifadelerini kullandı.

KONYA

27 Ekim 2019 Pazar

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